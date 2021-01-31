日進の自動車販売店で火災、男性けが

2021年1月31日 01時09分 (1月31日 01時10分更新) 会員限定
火災があった建物＝３０日午後１１時４６分、愛知県日進市南ケ丘３で

火災があった建物＝３０日午後１１時４６分、愛知県日進市南ケ丘３で

  • 火災があった建物＝３０日午後１１時４６分、愛知県日進市南ケ丘３で
　３０日午後１０時１０分ごろ、愛知県日進市南ケ丘３の飲食兼自動車販売の店舗から出火。火は約２時間後に消し止められたが、愛知署によると、男性１人が負傷し、病院に搬送された。
　現場は国道１５３号沿いで、周辺は住宅街が広がっている。署によると、火災を認知した警備会社から１１９番があった。

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