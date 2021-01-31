武藤嘉紀と乾貴士は途中交代　エイバルは敗戦、スペイン１部

2021年1月31日 00時20分 (1月31日 01時19分更新) 会員限定
　セビリア戦の前半、攻め込むエイバルの武藤（右）＝エイバル（共同）

　セビリア戦の前半、攻め込むエイバルの武藤（右）＝エイバル（共同）

  • 　セビリア戦の前半、攻め込むエイバルの武藤（右）＝エイバル（共同）
　サッカーのスペイン１部リーグで３０日、武藤嘉紀と乾貴士が所属するエイバルはホームでセビリアに０―２で敗れた。両選手は先発出場したが、乾は前半だけで退き、武藤も後半１５分に交代した。（共同）

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