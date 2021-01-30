三重・四日市で４人感染　市立病院の看護師と退院患者ら

2021年1月30日 14時07分 (1月30日 14時09分更新)
　三重県四日市市は３０日、市立四日市病院の２０代、４０代の女性看護師と退院患者の６０代男性の計３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。市ではこのほか６０代の団体職員男性の感染も確認された。

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