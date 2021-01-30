福井で１人感染　クラスター発生の老健施設職員

2021年1月30日 12時03分 (1月30日 12時07分更新)
　福井県は３０日、新たに坂井市の５０代女性の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。クラスター（感染者集団）が発生した同市の介護老人保健施設の職員。感染者数は累計で５１０人となった。

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