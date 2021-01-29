『スーパー戦隊 ヒロインDAY』アーカイブ配信が決定 初々しいVTRも大公開
2021年1月29日 21時00分 (1月29日 21時06分更新)
東映特撮ファンクラブ（TTFC）サービス開始5周年を記念したイベント、『東映特撮ファン感謝2020オンライン』第2弾“スーパー戦隊ヒロインDAY”が、きょう29日にライブ配信。TTFC（会員限定配信）では、ライブ配信でカットされた収録パートの未公開シーンを見ることができる『収録パート【完全版】』を、同日午後9時からアーカイブ配信し、歴代ヒロインの初々しいVTRも大公開する。
東映特撮YouTube Official（無料配信）にて、ライブ配信された『東映特撮ファン感謝2020オンライン』をライブ配信終了後から、そのままアーカイブ配信する。
『スーパー戦隊ヒロインDAY』では、奥山かずさ、山崎真実、及川奈央、新條由芽、工藤美桜、桃月なしこら新旧スーパー戦隊ヒロインが集結し、正義と悪に分かれて大バトル!? ここでしか見られない夢の競演が実現。ライブパートの司会は山本康平が務め、さらに純烈の酒井一圭がゲスト出演する。
■収録パート出演者
＜正義のヒロイン＞
奥山かずさ（『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』明神つかさ／パトレン3号 役）
新條由芽（『魔進戦隊キラメイジャー』速見瀬奈／キラメイグリーン 役）
工藤美桜（『魔進戦隊キラメイジャー』大治小夜／キラメイピンク 役）
＜悪のヒロイン＞
山崎真実（『轟轟戦隊ボウケンジャー』風のシズカ 役）
及川奈央（『炎神戦隊ゴーオンジャー』害水大臣ケガレシア 役）
桃月なしこ（『魔進戦隊キラメイジャー』ヨドンナ 役）
＜司会＞
山本康平（『忍風戦隊ハリケンジャー』尾藤吼太／ハリケンイエロー 役）
＜正義のヒロイン＞
奥山かずさ（『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』明神つかさ／パトレン3号 役）
新條由芽（『魔進戦隊キラメイジャー』速見瀬奈／キラメイグリーン 役）
工藤美桜（『魔進戦隊キラメイジャー』大治小夜／キラメイピンク 役）
＜悪のヒロイン＞
山崎真実（『轟轟戦隊ボウケンジャー』風のシズカ 役）
及川奈央（『炎神戦隊ゴーオンジャー』害水大臣ケガレシア 役）
桃月なしこ（『魔進戦隊キラメイジャー』ヨドンナ 役）
＜司会＞
山本康平（『忍風戦隊ハリケンジャー』尾藤吼太／ハリケンイエロー 役）
【ライブ配信パート出演者】
＜司会＞
山本康平
＜ゲスト＞
酒井一圭（純烈）（『百獣戦隊ガオレンジャー』牛込草太郎／ガオブラック 役）
＜司会＞
山本康平
＜ゲスト＞
酒井一圭（純烈）（『百獣戦隊ガオレンジャー』牛込草太郎／ガオブラック 役）
【動画】『スーパー戦隊MOVIEレンジャー2021』特別映像
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