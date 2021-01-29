第93回選抜高校野球大会の出場校が29日発表され、21世紀枠での出場が有力視されていた富山北部・水橋は選ばれなかった。

富山北部高の清水周道主将（2年）は「出られなかったのは残念だけど、夏優勝して（甲子園に）出られるように頑張ります」と話し、水橋高の中川凌輔主将は「正直悔しいです。一日一日集中して練習していきます」と話した。

両校は少子化に伴う高校再編で2022年3月にいずれも閉校となる。今回はその富山北部（旧）と水橋の2年生2人ずつと、両校を統合して新たに昨春誕生した富山北部（新）の1年生13人の計17人の連合チームだった。