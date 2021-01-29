写真・黒田淳一
中日新聞読者の方は、無料の会員登録で、この記事の続きが読めます。
※中日新聞読者には、中日新聞・北陸中日新聞・日刊県民福井の定期読者が含まれます。
関連キーワード
牧秀一 被災の高齢者ら支援「よろず相談室」代表
苦しさや寂しさ放っとかれへん
一九九五年の阪神大震災から二十六年。被災者の支援活動を続ける元定...
01月22日
猪谷千春 元ＩＯＣ副会長
発想と行動力でさらなる高みへ
国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のナンバー２を務めるなど、世界最...
01月15日
赤松健 漫画家
漫画文化の未来 先頭に立ち守る
「ラブひな」や「魔法先生ネギま！」などのヒット作で知られる漫画...
01月08日
大谷暢裕 真宗大谷派第２６代門首、ブラジル・航空技術研究所元教授
平等世界を説き社会の陰照らす
今年七月、浄土真宗の一派で、東本願寺（京都市）を本山とする真宗大...
12月25日
鍜治真起 数独の名付け親
本気で遊ぶ喜び、パズルで届ける
九×九の正方形の枠に、一から九までの数字を重複しないように入れ...
12月18日
広瀬俊朗 元ラグビー日本代表キャプテン
多様性認め合いチーム変わった
日本中を熱狂させたラグビーワールドカップ（Ｗ杯）から約一年。「世...
12月11日