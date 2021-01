「第7回『WHO I AM』フォーラムLIVE」2月5日にWOWOW公式YouTube & ツイッターで無料ライブ配信

WOWOWと国際パラリンピック委員会の共同プロジェクトとして放送しているパラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ「WHO I AM」発のリアルイベント、「第7回『WHO I AM』フォーラムLIVE」が、2月5日にWOWOW公式YouTube & ツイッターで無料ライブ配信されることが決定した。

東京パラリンピックまで200日となるこの日、2020年を「失った1年」ではなく「何かを得るための1年」にするため、2020+1(プラスワン)に向け、「~2020 私たちのこれまで」そして「2020+1 私たちのこれから」の2つのテーマについて、オンラインLIVEイベントとして世界のパラリンピックメダリストも登場。

MCを務めるのは、松岡修造。ゲストには「WHO I AM」シーズン3出演者で、パラリンピック銀メダリストの木村敬一選手(日本/水泳)、競泳オリンピックメダリストの松田丈志が出席。さらに、オンラインゲストとして「WHO I AM」シリーズに登場した2人の金メダリスト、カーティス・マグラス選手(オーストラリア/カヌー/シーズン4)と、2021年限りでの現役引退を表明しているダニエル・ディアス選手(ブラジル/水泳/シーズン1)が参加する。

いよいよ200日後に迫る東京パラリンピックへ向け、それぞれの「プラスワン」について語り合う。

■第7回「WHO I AM」フォーラムLIVE 概要

日時:2021年2月5日(月)後6:30~8:00

会場:WHO I AM HOUSE Powered by TOKYO GAS

※一般の方の会場での観覧はご遠慮ください。

主催:WOWOW WHO I AM PROJECT

協賛:東京ガス

後援:朝日新聞社

進行:渋佐和佳奈(WOWOWアナウンサー)

■WHO I AM 公式サイト

https://bit.ly/3kjhPao

