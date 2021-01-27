「１カ月後に必ず改善は決意」　首相、緊急事態宣言の根拠

2021年1月27日 15時29分 (1月27日 16時04分更新) 会員限定
　参院予算委で答弁する菅首相＝２７日午前

　参院予算委で答弁する菅首相＝２７日午前

  • 　参院予算委で答弁する菅首相＝２７日午前
　菅義偉首相は２７日の参院予算委員会で、新型コロナウイルスの緊急事態を宣言した７日に「１カ月後には必ず事態を改善させる」と発言した根拠を問われ「強い決意を申し上げた」と述べた。専門家の意見を踏まえたとも強調した。

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