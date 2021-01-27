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福井で７人が新型コロナ感染 １人死亡
福井県は２７日、新型コロナウイルスに感染した８０代の男性１人が死亡し、新たに越前市、福井市、高浜町、...
01月27日
【滋賀】大津市、陽性４人に「陰性」と誤って伝達 書き写しミス
大津市は二十五日、新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ検査結果が陽性だった二十〜四十代の患者四人に、誤っ...
「もしサポ滋賀」からのコロナ検査実績なし 知事が積極的活用を呼び掛け
新型コロナウイルス感染拡大防止の滋賀県独自システム「もしサポ滋賀」が、昨年六月の導入以来、一度も検査...
【福井】９０代の女性が死亡 １２人感染、うち７人はクラスター発生の施設
県は二十六日、新型コロナウイルスに感染していた九十代女性一人が死亡し、坂井市、鯖江市、勝山市の十歳未...
長野県内の死者２９人に 感染累計２２１６人
長野県内では二十六日、新型コロナウイルスに感染し、県内の医療機関に入院していた六十五歳以上の患者一人...
自宅療養者向け、特有の悩み配慮 長野県が電話相談窓口開設へ
新型コロナウイルスに感染し自宅療養していた東京都内の女性が今月自殺したことを受け、長野県は自宅療養者...