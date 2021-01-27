三重県四日市市は２７日、３０～６０代の女性３人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。５０代女性はクラスター（感染者集団）が発生した鈴鹿中央総合病院（同県鈴鹿市）に勤務する看護師の母親。他の２人の感染経路は不明。

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