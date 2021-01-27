県は二十六日、独自の新型コロナウイルス感染警戒レベルで４（特別警報１）を発令していた上田圏域について、感染拡大リスクが低下したとして、３（警報）に引き下げた。県によると、圏域内の人口十万人あたりの新規感染者数が二十五日までの一週間で六・七六人となり、レベル４の目安となる十人を下回った。



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