関連キーワード
秋冬の山を多彩な筆致で 安曇野・豊科近代美術館で絵画展
安曇野市豊科近代美術館で、秋冬の山を描いた絵画を集めた「秋冬山景展」が開かれている。三月二十八日まで...
01月27日
子どもたちの笑顔照らしたい 松川町有志が資金募り花火打ち上げ計画
松川町の住民有志十三人でつくる実行委員会が、コロナ禍で我慢の続く子どもたちに向けて、町内で花火を打ち...
白馬の飲食店従業員対象に無料ＰＣＲ検査始まる
白馬村内の新型コロナウイルス感染拡大を食い止めるため、村中心部の飲食店従業員を対象とした県の無料ＰＣ...
テレワーク推進へ法人会員募集 松本のＩＣＴ拠点施設「サザンガク」
利用者が共有する仕事場「コワーキングスペース」などを備えた松本市大手の情報通信技術（ＩＣＴ）拠点施設...
山岳遭難救助４６年、辰野の北沢さん 県警本部長感謝状、茅野署で伝達式
諏訪地区山岳遭難防止対策協会（遭対協）救助隊員として四十六年間、人命救助に貢献してきたとして、同隊岡...
信大の高谷助教ら、筋肉形成促すオリゴＤＮＡを突き止める
信州大農学部（南箕輪村）の高谷智英助教らの研究グループが、「オリゴＤＮＡ」と呼ばれる分子が筋肉の形成...