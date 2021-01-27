11人組グローバルボーイズグループ・JO1が27日、1st写真集『Progress』（ワニブックス）を発売した。これを記念して、女性ファッション誌11誌のWEB媒体をメンバーがジャックする。

『写真集「Progress」発売記念！JO1×11媒体 連動インタビュー』と称し、女性ファッション誌のWEB11媒体で、1媒体につきメンバー1人のインタビュー記事を掲載。きょう27日の正午に公開されることとなった。

掲載媒体は、これまでJO1が誌面に登場したことのある女性ファッション誌のWEB媒体で、どのメンバーのインタビュー記事がどの媒体に掲載されるかは抽選によって決定。各メンバーの写真集掲載カット、各メンバーの写真集には掲載されていない独占アザーカット、全メンバーの写真集掲載集合カットが掲載される。

■各メンバーの掲載媒体

與那城奨×「NYLON.JP」（カエルム）

木全翔也×「JJ net」（光文社）

川西拓実×「anan web」（マガジンハウス）

鶴房汐恩×「GINGER web」（幻冬舎）

河野純喜×「Ray web」（主婦の友社）

豆原一成×「bisweb.jp」（光文社）

金城碧海×「S Cawaii! web」（主婦の友インフォス社）

佐藤景瑚×「SPUR.JP」（集英社）

大平祥生×「Numero.jp」（扶桑社）

川尻蓮×「with online」（講談社）

白岩瑠姫×「NET ViVi」（講談社）

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