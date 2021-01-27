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入院拒否で懲役、削除へ 政府・与党、罰金も５０万円以下に
政府・与党は二十六日、新型コロナウイルス対策の関連法改正案を巡り、入院措置を拒否したり、入院先から逃...
01月27日
与党幹部ら深夜、銀座のクラブに 自民・松本氏、公明・遠山氏
自民党の松本純国対委員長代理が新型コロナ緊急事態宣言再発令中の１８日深夜、東京・銀座のクラブを訪れて...
01月26日
コロナ緊急事態宣言の延長不可避 政府、２月末までの案浮上
政府、与党内で２月７日が期限の新型コロナ緊急事態宣言の延長は不可避との見方が強まった。２月末までの延...
「ステージ２」ならＧｏＴｏ再開 西村経済再生担当相
西村康稔経済再生担当相は２６日の記者会見で、全国的に一時停止している政府の観光支援事業「ＧｏＴｏトラ...
尾身氏、情報共有に不満 コロナ対応で課題３点提示
政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長は２６日の衆院予算委員会に参考人として出席し、こ...
３次補正予算案が衆院通過 ＧｏＴｏ延長経費、１兆円計上
新型コロナウイルス対応を含めた１９兆円超の追加経済対策を盛り込んだ２０２０年度第３次補正予算案は、２...