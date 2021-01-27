日米外相、同盟強化の実現で一致　初めて電話で会談

2021年1月27日 09時22分 (1月27日 09時41分更新) 会員限定
　茂木敏充外相は２７日、米国のバイデン政権で新たに就任したブリンケン国務長官と初めて電話で会談した。日米同盟の強化や、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けて緊密に協力する考えで一致した。
　会談後、茂木氏が記者団に明らかにした。バイデン政権発足後、日米閣僚の電話会談は２４日の防衛相会談に次ぐ。

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