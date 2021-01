『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE ビー・バップ・ドリーム』の場面カット スーパーヒーロープロジェクト (C)テレビ朝日・東映 AG ・東映

2021年の新春公開予定だったた『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE ビー・バップ・ドリーム』が、『騎士竜戦隊リュウソウジャー 特別編 メモリー・オブ・ソウルメイツ』、『機界戦隊ゼンカイジャー THE MOVIE 赤い戦い!オール戦隊大集会!!』と3本立てとなり『スーパー戦隊MOVIEレンジャー2021』として2月20日に公開される。そして、『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE ビー・バップ・ドリーム』に、テレビシリーズに登場した敵キャラクター・ラグビー邪面が登場することが明かされ、合わせて躍動感あふれるバトルシーンが解禁となった。

ラグビー邪面は、初の邪面師としてテレビシリーズに登場すると、そのビジュアルや攻撃の奇抜さからSNS上で大きな話題となり、敵役ながらも人気を誇るキャラクターに。そんなラグビー邪面が、なんと劇場版で帰ってくる。合わせて解禁となった場面写真では、白いタキシード姿のラグビー邪面が両手を広げ、ドレスを着たマブシーナに迫っている? そして背後にはオラディン王の姿も。いつもの冷静なオラディン王とは様子が違い、一体何が…。謎に包まれたカットとなっている。

さらに、キラメイジャー6人が敵と戦うバトルシーンのも解禁に。本作最大の敵・“悪夢のマエストロ”ミンジョと白熱した戦いを繰り広げるキラメイレッド、キラメイイエロー、キラメイシルバーの姿や、ミンジョとともに行動する巨大な羊の怪物・レム―ドンと戦う5人のキラメイジャーたちの姿もあり、映画での戦いの激しさを物語る場面写真となっている。“夢を操る”という一筋縄ではいかない力を持つ敵を前に、キラメイジャーたちはどんなひらめきと戦法で立ち向かうのか。今後の情報に、期待がかかる。

