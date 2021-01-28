＜イロトリドリ＞　若い太陽の塔

2021年1月28日 12時00分 (1月28日 12時01分更新)
　愛知県犬山市の日本モンキーパーク内に立つ、芸術家の岡本太郎さんの作品「若い太陽の塔」。大阪万博のシンボル「太陽の塔」の“兄貴”と言える存在を、ドローンでとらえた。
（木戸佑撮影）

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