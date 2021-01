元巨人投手で、大リーグでも活躍した上原浩治さん(45)の長男・一真さんが25日、自身のツイッターを更新。左腕投手としてマウンドに上がり、打者を空振り三振に仕留める動画を投稿した。

投稿した場面は走者を二塁に背負った状況。現役時代の上原さんと同じ背番号19の一真さんは、曲がりの大きいカーブで右打者を空振り三振に打ち取り、軽やかにマウンドを降りた。

父・上原さんも「いいね」をしたナイスピッチングで、一真さんは「Can`t wait for the season to start」(シーズンが待ち遠しい)とコメント。フォロワーらからも「エグいカーブ」「え!?上原さんの息子さんですか!?髪型ダルビッシュ感が強いけど!笑」「お父さんがチャンピオンになった時の父子の姿は目に焼き付いてます」「2030 WS MVP?」などコメントが相次いだ。

一真さんは昨年放送のテレビ番組で米フロリダ州にある中高一貫のアスリート養成校、IMGアカデミーで野球をしていることが紹介された。レッドソックスがワールドシリーズを制した2013年には、当時7歳だった一真さんも父とともにヒーローインタビューを受け、英語で質問に答えたことが話題になった。