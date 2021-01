韓国の7人組グループBTSの「Dynamite」ミュージックビデオ(MV)のYouTube再生数が、24日午後12時26分ごろ、8億回を突破した。BTSのMV8億再生突破は通算6作目となる。

2020年8月21日にYouTubeで公開された本作は、24時間で1億110万再生を突破し、「24時間最多再生回数」で歴代1位となる新記録を達成。同12月に7億回を突破してから約1ヶ月で、さらに1億回を上乗せする勢いをみせている。

YouTubeで1億再生を突破したBTSのMVは累計28本。11億回超の「DNA」と「Boy With Luv(Feat. Halsey)」、8億回超の「FAKE LOVE」「MIC Drop」「リミックスIDOL」「Dynamite」、6億回超の「FIRE」「血、汗、涙」「DOPE」、5億回超の「Save me」、4億回超の「Not Today」、3億回超の「Boy In Luv」「Spring Day」「ON」Kinetic Manifesto Film、2億回超の「War of Hormone」「I NEED YOU」「ON」「Black Swan」「Life Goes On」、1億回超の「Danger」「Just One Day」「We are bulletproof PT.2」「RUN」「Serendipity」「Singularity」「No More Dream」「IDOL (Feat. Nicki Minaj)」「Dynamite」B-sideと続く。

日本語ver.の「Airplane pt.2 -Japanese ver.-」「Stay Gold」「Lights」の3本を含めると、1億再生超のMVは31本にのぼる。

関連キーワード 音楽