ポルトガル大統領選で現職再選　極右の新興政党候補が健闘３位

2021年1月25日 10時53分 (1月25日 11時35分更新) 会員限定
　２５日、選挙結果を受け首都リスボンで演説するポルトガルのレベロデソウザ大統領（ＡＰ＝共同）

　２５日、選挙結果を受け首都リスボンで演説するポルトガルのレベロデソウザ大統領（ＡＰ＝共同）

  • 　２５日、選挙結果を受け首都リスボンで演説するポルトガルのレベロデソウザ大統領（ＡＰ＝共同）
　【ロンドン共同】ポルトガルで２４日、大統領選の投開票が行われた。公共放送ＲＴＰによると、中道右派の野党、社会民主党の元党首で、２期目を目指した現職レベロデソウザ大統領（７２）が約６１％を得票し、再選を決めた。一方、極右的な政策を掲げる新興政党候補が約１２％と健闘し、２位と約１ポイント差の３位につけて存在感を示した。

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