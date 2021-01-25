＜すいスイっと＞　ウシバナトビエイ

2021年1月25日 05時00分 (1月25日 05時00分更新)
　沖縄以南の浅い海域や汽水域に生息するウシバナトビエイ。口の周りにある頭びれを動かし、海底の砂を巻き上げエサを探します。吸引力が強く、食べ物と一緒に吸い込んだ砂はエラから外に出します。　（大平簡嗣、田中康介撮影）

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