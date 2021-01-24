将棋、里見香奈が最多タイに王手　女流名人戦５番勝負の第２局

2021年1月24日 18時49分 (1月24日 20時24分更新) 会員限定
　里見香奈女流名人

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　将棋の第４７期女流名人戦５番勝負の第２局は２４日、島根県出雲市で指され、先手の里見香奈女流名人（２８）が１５３手で挑戦者の加藤桃子女流三段（２５）を破り、２連勝で女流タイトル最多タイの通算４３期獲得にあと１勝とした。
　第３局は２月７日に千葉県野田市で行われる。

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