『スーパー戦隊 MOVIE レンジャー 2021』のビジュアル スーパーヒーロープロジェクト (C)テレビ朝日・東映 AG ・東映

2021年の新春公開予定だった『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE』が、『騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE』、『機界戦隊ゼンカイジャー THE MOVIE』と3本立てとなり『スーパー戦隊MOVIEレンジャー2021』として2月20日に公開される。そのビジュアル&予告編が解禁となった。

公開された『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE』の予告編では、夢を操る魔女・ミンジョという強敵を前にキラメイジャーが大ピンチ。ビルから落ちそうになったり、巨大金魚と泳いだり、銃で撃たれて人形になってしまったり、かき氷機で頭を削られたり…。充瑠の「ひらめキーング スペシャル!」で、キラメイジャーたちはこのめちゃくちゃな夢から抜け出せるのか? 夢の世界で巻き起こる大騒動に、キラメイジャーたちが力を合わせて立ち向かう。

各作品のサブタイトルも決定。『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE ビー・バップ・ドリーム』、『騎士竜戦隊リュウソウジャー 特別編 メモリー・オブ・ソウルメイツ』、『機界戦隊ゼンカイジャー THE MOVIE 赤い戦い!オール戦隊大集会!!』として公開される。

解禁されたビジュアルは、『スーパー戦隊MOVIEレンジャー2021』のロゴを中心に、『魔進戦隊キラメイジャー』のキラメイレッド、『騎士竜戦隊リュウソウジャー』のリュウソウレッド、『機界戦隊ゼンカイジャー』のゼンカイザーが天高く手を伸ばしている姿が印象的。その周りでキラメイジャー、リュウソウジャー、ゼンカイジャーたちがずらりと顔を揃える。この劇場版でしか並ばない3つのスーパー戦隊が夢の競演を果たした、お祭りのような明るい空気に満ちたビジュアルとなっている。

