巨人は22日、1軍本隊、2軍、3軍のキャンプメンバー振り分けを発表した。

【1軍本隊(22人)】

▽投手(11人)=平内、戸郷、田口、桜井、畠、高橋優、高梨、伊藤優、田中豊、横川、大江

▽捕手(2人)=大城、岸田

▽内野手(6人)=湯浅、増田大、岡本和、若林、北村、香月

▽外野手(3人)=松原、石川、重信

【2軍(20人)】

▽投手(10人)=野上、太田、戸根、古川、井上、沼田、堀岡、山川、田中優、谷岡

▽捕手(2人)=山瀬、喜多

▽内野手(5人)=中山、菊田、松井、秋広、平間

▽外野手(3人)=立岡、伊藤海、八百板

【3軍(24人)】

▽投手(14人)=山崎伊、山本、笠島、平井、奈良木、木下、戸田、鍬原、山崎友、堀田、與那原、阿部、直江、高木

▽捕手(3人)=萩原、坂本(育成)、前田

▽内野手(4人)=増田陸、加藤廉、黒田、岡本大

▽外野手(3人)=加藤壮、保科、山下

19日に発表されたS班(19人)は以下の通り。

▽投手(9人)=大竹、菅野、井納、今村、鍵谷、中川、デラロサ、サンチェス、ビエイラ

▽捕手(2人)=小林、炭谷

▽内野手(4人)=中島、坂本、吉川、ウィーラー

▽外野手(4人)=陽、丸、亀井、梶谷