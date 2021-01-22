長澤まさみ主演『MOTHER マザー』 毎日映画コンクール日本映画大賞
2021年1月22日 05時00分 (1月22日 05時06分更新)
国内で最も歴史のある映画賞『第75回（2020年）毎日映画コンクール』各賞の受賞作品・受賞者が22日、発表された。日本映画大賞を長澤まさみ主演の『MOTHER マザー』（大森立嗣監督）、日本映画優秀賞を森山未來主演の『アンダードッグ』（武正晴監督）が受賞した。
『アンダードッグ』は、男優主演賞の森山、撮影賞の西村博光氏、録音賞の藤丸和徳氏と瀬川徹夫氏の最多4部門を受賞。女優主演賞は『喜劇 愛妻物語』の水川あさみ、アニメーション映画賞は『魔女見習いをさがして』（佐藤順一、鎌谷悠監督）、外国映画ベストワン賞は『パラサイト 半地下の家族』（ポン・ジュノ監督）が輝いた。
表彰式は、2月17日に東京・めぐろパーシモンホールにて行われる。
■第75回毎日映画コンクール受賞結果（敬称略）
・日本映画大賞…『MOTHER マザー』（大森立嗣監督）
・日本映画優秀賞…『アンダードッグ』（武正晴監督）
・外国映画ベストワン賞…『パラサイト 半地下の家族』（ポン・ジュノ監督）
・男優主演賞…森山未來『アンダードッグ』
・女優主演賞…水川あさみ『喜劇 愛妻物語』
・男優助演賞…宇野祥平『罪の声』
・女優助演賞…蒔田彩珠『朝が来る』
・スポニチグランプリ新人賞（男性）…上村侑『許された子どもたち』
・スポニチグランプリ新人賞（女性）…佳山明『37セカンズ』
・監督賞…河瀬直美『朝が来る』
・脚本賞…丸山昇一『一度も撃ってません』
・撮影賞…西村博光『アンダードッグ』
・美術賞…磯見俊裕、露木恵美子『ばるぼら』
・音楽賞…渋谷慶一郎『ミッドナイトスワン』
・録音賞…藤丸和徳、瀬川徹夫『アンダードッグ』
・アニメーション映画賞『魔女見習いをさがして』（佐藤順一、鎌谷悠監督）
・大藤信郎賞…『音楽』（岩井澤健治監督）
・ドキュメンタリー映画賞…『れいわ一揆』（原一男監督）
・TSUTAYAプレミアム映画ファン賞・日本映画部門…『ミッドナイトスワン』
・TSUTAYAプレミアム映画ファン賞・外国映画部門…『TENET テネット』
・田中絹代賞…梶芽衣子
・特別賞…大林恭子（映画プロデューサー）
・日本映画大賞…『MOTHER マザー』（大森立嗣監督）
・日本映画優秀賞…『アンダードッグ』（武正晴監督）
・外国映画ベストワン賞…『パラサイト 半地下の家族』（ポン・ジュノ監督）
・男優主演賞…森山未來『アンダードッグ』
・女優主演賞…水川あさみ『喜劇 愛妻物語』
・男優助演賞…宇野祥平『罪の声』
・女優助演賞…蒔田彩珠『朝が来る』
・スポニチグランプリ新人賞（男性）…上村侑『許された子どもたち』
・スポニチグランプリ新人賞（女性）…佳山明『37セカンズ』
・監督賞…河瀬直美『朝が来る』
・脚本賞…丸山昇一『一度も撃ってません』
・撮影賞…西村博光『アンダードッグ』
・美術賞…磯見俊裕、露木恵美子『ばるぼら』
・音楽賞…渋谷慶一郎『ミッドナイトスワン』
・録音賞…藤丸和徳、瀬川徹夫『アンダードッグ』
・アニメーション映画賞『魔女見習いをさがして』（佐藤順一、鎌谷悠監督）
・大藤信郎賞…『音楽』（岩井澤健治監督）
・ドキュメンタリー映画賞…『れいわ一揆』（原一男監督）
・TSUTAYAプレミアム映画ファン賞・日本映画部門…『ミッドナイトスワン』
・TSUTAYAプレミアム映画ファン賞・外国映画部門…『TENET テネット』
・田中絹代賞…梶芽衣子
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