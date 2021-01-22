国内で最も歴史のある映画賞『第75回（2020年）毎日映画コンクール』各賞の受賞作品・受賞者が22日、発表された。日本映画大賞を長澤まさみ主演の『MOTHER マザー』（大森立嗣監督）、日本映画優秀賞を森山未來主演の『アンダードッグ』（武正晴監督）が受賞した。

『アンダードッグ』は、男優主演賞の森山、撮影賞の西村博光氏、録音賞の藤丸和徳氏と瀬川徹夫氏の最多4部門を受賞。女優主演賞は『喜劇 愛妻物語』の水川あさみ、アニメーション映画賞は『魔女見習いをさがして』（佐藤順一、鎌谷悠監督）、外国映画ベストワン賞は『パラサイト 半地下の家族』（ポン・ジュノ監督）が輝いた。

表彰式は、2月17日に東京・めぐろパーシモンホールにて行われる。

■第75回毎日映画コンクール受賞結果（敬称略）

・日本映画大賞…『MOTHER マザー』（大森立嗣監督）

・日本映画優秀賞…『アンダードッグ』（武正晴監督）

・外国映画ベストワン賞…『パラサイト 半地下の家族』（ポン・ジュノ監督）

・男優主演賞…森山未來『アンダードッグ』

・女優主演賞…水川あさみ『喜劇 愛妻物語』

・男優助演賞…宇野祥平『罪の声』

・女優助演賞…蒔田彩珠『朝が来る』

・スポニチグランプリ新人賞（男性）…上村侑『許された子どもたち』

・スポニチグランプリ新人賞（女性）…佳山明『37セカンズ』

・監督賞…河瀬直美『朝が来る』

・脚本賞…丸山昇一『一度も撃ってません』

・撮影賞…西村博光『アンダードッグ』

・美術賞…磯見俊裕、露木恵美子『ばるぼら』

・音楽賞…渋谷慶一郎『ミッドナイトスワン』

・録音賞…藤丸和徳、瀬川徹夫『アンダードッグ』

・アニメーション映画賞『魔女見習いをさがして』（佐藤順一、鎌谷悠監督）

・大藤信郎賞…『音楽』（岩井澤健治監督）

・ドキュメンタリー映画賞…『れいわ一揆』（原一男監督）

・TSUTAYAプレミアム映画ファン賞・日本映画部門…『ミッドナイトスワン』

・TSUTAYAプレミアム映画ファン賞・外国映画部門…『TENET テネット』

・田中絹代賞…梶芽衣子

・特別賞…大林恭子（映画プロデューサー）

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