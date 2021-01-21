ＪＲ東日本と首都圏の大手私鉄などは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う一都三県の知事や国土交通省の要請を受け、二十日からの終電時刻一斉繰り上げに踏み切った。当面、各社最大十〜三十分程度早まる。ＪＲ東は二十一日未明、十一路線で終電近くの一部列車を運休。緊急事態宣言期間の二月七日まで続く見通しで、解除や延長に応じ終了時期を判断する。



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