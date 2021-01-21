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【愛知】医療機関７７％外来減、受診控えがん進行も 県保険医協会調査
開業医や歯科医師らでつくる県保険医協会は十二日、新型コロナウイルスの感染拡大による医療機関への影響を...
01月21日
【長野】「丘の上」明かり消え閑散 飯田市中心街に休業・時短要請
十八日に休業や営業時間短縮への協力が要請された飯田市の中心市街地（通称・丘の上）では、多くの飲食店が...
イベント中止で最大２５００万円 １１都府県対象に支援
経済産業省は十九日、新型コロナウイルス感染拡大による影響でコンサートや演劇などのイベントを中止、延期...
公立民間問わず全体で病床確保 医療６団体対策会議
日本医師会（日医）や日本病院会など医療関係六団体は二十日、新型コロナウイルス感染症患者の病床確保に向...
首相がコロナ対応の遅れ否定 衆院代表質問、立民は経済重視批判
菅義偉首相の施政方針演説に対する代表質問が二十日、衆院本会議で始まった。首相は政府の新型コロナウイル...
コロナワクチン接種へ「全面協力」 日医会長
日医の中川俊男会長は二十日の記者会見で、新型コロナウイルスのワクチン接種に関し「これほど大規模な予防...