LiSA （C）ORICON NewS inc.

歌手のLiSAの公式サイトは20日、「お願い：マスコミの皆様へ」と題し、過剰な取材に対し注意喚起した。

同サイトでは、「LiSA本人および親族を含む関係者への張り込み行為や、接触取材はお控えくださいますようお願い申し上げます」と要望し「とりわけ、現在は11都府県におきまして新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた緊急事態宣言の状況下にもございますので、何卒、ご理解ご協力をお願いいたします」と訴えた。

LiSAは2010年にテレビアニメ『Angel Beats！』の劇中バンド“Girls Dead Monster”の2代目ボーカル・ユイ役に抜てきされ人気を集め、翌年の11年にミニアルバム『Letters to U』でソロデビュー。その後、テレビアニメ『Fate／Zero』『ソードアート・オンライン』『鬼滅の刃』など人気作品の主題歌を担当。『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の主題歌「炎」は『第62回日本レコード大賞』で大賞を受賞するなど、目覚ましい活躍を見せている。

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