『オードリーANN』聴取率V29達成 『ナイナイANN』はV4
2021年1月20日 13時20分 (1月20日 15時08分更新)
ニッポン放送は20日、12月14日から20日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、お笑いコンビ・オードリーがパーソナリティーを務める『オードリーのオールナイトニッポン（ANN）』（毎週土曜 深1：00）が、2016年2月度調査以来、29回連続で単独首位を獲得したと発表した（※19年10月調査は台風特番のため含まず）。ナインティナインがパーソナリティーを務める『ナインティナインANN』（毎週木曜 深1：00）は、4回連続で単独首位となった。
『ナイナイANN』では、岡村隆史が審査員を務める2018年から年末恒例「岡-1グランプリ」を実施。第1回・第2回優勝者のインパルス・堤下敦とミキ・昴生に加え、番組の中でも話題に出ることが多かったトム・ブラウン、第7世代を象徴する女性お笑いトリオ・ぼる塾が初登場を果たした。『オードリーANN』にはDJ KOOが登場し、3人で和気あいあいとトークを繰り広げた。
単独首位を獲得した番組は以下の通り。
■全局中同時間帯 単独首位 獲得番組 （個人全体：12歳～69歳・男女）
『イルカのミュージックハーモニー」（毎週日曜 前7：00）
『オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜 深1：00）
『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）
『ファーストサマーウイカのオールナイトニッポン0（ZERO ）』（毎週月曜 深3：00）
『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO) 』（毎週水曜 深3：00）
『#みちょパラ』（毎週日曜 後11：00）
『櫻坂46 こちら有楽町星空放送局』（毎週日曜 後11：30）
『中山秀征の有楽町で逢いまSHOW 』（毎週日曜 前5：30）
『イルカのミュージックハーモニー」（毎週日曜 前7：00）
『オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜 深1：00）
『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）
『ファーストサマーウイカのオールナイトニッポン0（ZERO ）』（毎週月曜 深3：00）
『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO) 』（毎週水曜 深3：00）
『#みちょパラ』（毎週日曜 後11：00）
『櫻坂46 こちら有楽町星空放送局』（毎週日曜 後11：30）
『中山秀征の有楽町で逢いまSHOW 』（毎週日曜 前5：30）
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