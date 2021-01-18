河野太郎行政改革担当相
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首相、施政方針でも言い間違い 「主体」を「ゼンタイ」
菅義偉首相は１８日の施政方針演説で、脱炭素化の推進に関連した部分で「あらゆる主体」を「あらゆるゼンタ...
01月18日
日本酒・焼酎をユネスコ遺産に 輸出増狙い、首相表明
菅義偉首相は１８日の施政方針演説で、日本酒や焼酎の国連教育科学文化機関（ユネスコ）無形文化遺産登録を...
自分の言葉で国会論戦を 首相施政方針演説
＜解説＞ 菅義偉首相は十八日の施政方針演説で、新型コロナウイルス対策を手厚く取り上げ、国民が安心して...
施政方針演説「ステージ４脱却急ぐ」 通常国会召集
第二百四通常国会が十八日召集され、菅義偉首相は衆参両院の本会議で施政方針演説を行う。新型コロナウイル...
外相、慰安婦判決「異常な事態」 米意識し多国間主義を尊重
茂木敏充外相は１８日の外交演説で、韓国の元慰安婦訴訟で日本政府に賠償を命じたソウル中央地裁判決を「国...
首相、緊急事態「早急に脱却」 初の施政方針演説で決意表明
第２０４通常国会が１８日召集され、菅義偉首相は就任後初めての施政方針演説を衆院本会議で行った。新型コ...