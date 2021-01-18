ワクチン担当相に河野氏起用へ　新型コロナ対策で首相

2021年1月18日 18時50分 (1月18日 19時11分更新) 会員限定
　河野太郎行政改革担当相

　河野太郎行政改革担当相

  • 　河野太郎行政改革担当相
　菅義偉首相が、新型コロナウイルスのワクチン接種担当相を新たに設け、河野太郎行政改革担当相を兼務させる方針を固めた。政府関係者が１８日、明らかにした。

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