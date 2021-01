加護亜依 (C)ORICON NewS inc.

元モーニング娘。でタレントの加護亜依が18日、自身のインスタグラムを更新。前髪ありのイメチェンショットを公開した。

加護は「Which one do u like??? 前髪下ろしたよ」と、イメチェンショットをアップ。普段は前髪を分けたりなど、おでこ出しスタイルをしている加護だが、この日は前髪が目にかかるヘアスタイルを披露した。

この投稿に「爆発的に可愛い!!!!!!!!!」「いつも可愛いけど前髪あり更に可愛すぎます」「前髪あり似合う!かわいい」「昔のあいぼんみたい」「前髪下ろしてるのすき!」「歳を感じさせないあいぼんすごい」「かごちゃんにみえん! 幼くみえるー」など、絶賛の声が寄せられている。

