れいわ山本氏衆院選出馬へ　「出ないと始まらない」

2021年1月18日 13時35分 (1月18日 13時50分更新) 会員限定
　れいわ新選組の山本太郎代表

　れいわ新選組の山本太郎代表

  • 　れいわ新選組の山本太郎代表
　れいわ新選組の山本太郎代表は１８日の記者会見で、次期衆院選に出馬する意向を表明した。「私自身が出なければ始まらない」と述べた。小選挙区と比例代表のどちらで立候補するかは明言しなかった。れいわとして、自身を含め全国で３０～５０人程度の候補擁立を検討すると説明した。
　次期衆院選に向けて、立憲民主党などと候補者調整を模索する考えも示した。

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