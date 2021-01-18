れいわ新選組の山本太郎代表
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自民党は１８日午前、新型コロナウイルス感染症対策本部などの合同会議を党本部で開き、政府が通常国会に提...
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兵庫・丹波、商品券２万円を否決 市長が当初「現金５万円給付」
兵庫県丹波市議会は１８日の予算決算常任委員会で、市内で使える２万円分の商品券を全市民に支給するための...
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愛知県岩倉市長選は十七日告示され、ともに無所属で、再選を目指す現職久保田桂朗（かつらお）氏（５９）＝...
古田氏リード、江崎氏追う 岐阜県知事選、本紙情勢調査
今月二十四日に投開票される岐阜県知事選について、中日新聞社は十七日、県内の有権者を対象とした世論調査...
宮古島市長に座喜味氏が初当選 玉城知事派、現職破る
任期満了に伴う沖縄県宮古島市長選が１７日投開票され、無所属新人の元県議座喜味一幸氏（７１）＝立民、共...
01月17日
青森・大間町長に野崎氏が初当選 原発是非、争点とならず
任期満了に伴う青森県大間町長選挙が１７日投開票され、無所属新人の元町職員野崎尚文氏（６５）が、５選を...