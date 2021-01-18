『ポッドキャストアワード』ノミネート作品発表 ロバートの聞くコント、スーミカ『OVER THE SUN』など
2021年1月18日 12時00分 (1月18日 12時05分更新)
昨年の秋に立ち上がった優良なPodcastコンテンツを発掘し応援する日本初の大規模アワード『JAPAN PODCAST AWARDS2020』の一次選考を通過した、各賞ノミネート作品が18日に発表。「大賞」10作品、「ベストパーソナリティ賞」「ベストエンタメ賞」「ベストナレッジ賞」各5作品の全23作品（重複を含まない）となった。
同アワードでは「今、絶対に聴くべきPodcast」「もっと世の中に知られるべきPodcast」を、日本の音声コンテンツプラットフォーマー各社協力のもと発掘し、新しいPodcastの可能性を見つけられるビビットな感性を持つ選考委員が選考。
選考対象となる音声コンテンツは「オリジナル（別媒体からの2次配信や、ラジオでオンエアされた音声の切り出し配信などは不可。PodcastやWEB配信が一次配信である音声コンテンツであることが条件）の音声コンテンツであること」「2020年の間に1回でも世に配信されていること」「日本語圏に向けた音声コンテンツであること」の3つから、多様で優良な音声コンテンツを幅広く募集する。
一次選考を通過したノミネート作品を、8人の選考委員が最終審査。選考委員は、ニッポン放送エンターテインメント開発部プロデューサー・石井玄氏、予防医学研究者の石川善樹氏、モデルの市川紗椰、テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏、DJの秀島史香、ジャーナリストの古田大輔氏、女優の美村里江、タレントの和田彩花が務める。
昨年12月18日から31日で実施さいた自薦エントリーを含め、先行の対象作品は1009作品におよんだ。各賞のノミネート作品は以下の通り。
■大賞ノミネート作品（作品／配信者）
『味な副音声〜Voice of food〜』／SPINEAR
『歴史を面白く学ぶコテンラジオ（COTEN RADIO）』／COTEN inc.
『ロバートpresents 聴くコント番組～秋山第一ビルヂング～』／Spotify
『デスラジオ 聞いたらいつか死ぬラジオ』／IT CAT
『令和版・夜のミステリーseason1』／AudioMovie（R）
『TALK LIKE BEATS presented by Real Sound』／Real Sound
『三原勇希×田中宗一郎 POP LIFE:The Podcast』／Spotify
『こんにちは未来』／佐久間裕美子＋若林恵
『ノウカノタネ3』／博多弁の農家
『朝日新聞 ニュースの現場から』／朝日新聞ポッドキャスト
『味な副音声〜Voice of food〜』／SPINEAR
『歴史を面白く学ぶコテンラジオ（COTEN RADIO）』／COTEN inc.
『ロバートpresents 聴くコント番組～秋山第一ビルヂング～』／Spotify
『デスラジオ 聞いたらいつか死ぬラジオ』／IT CAT
『令和版・夜のミステリーseason1』／AudioMovie（R）
『TALK LIKE BEATS presented by Real Sound』／Real Sound
『三原勇希×田中宗一郎 POP LIFE:The Podcast』／Spotify
『こんにちは未来』／佐久間裕美子＋若林恵
『ノウカノタネ3』／博多弁の農家
『朝日新聞 ニュースの現場から』／朝日新聞ポッドキャスト
■ベストパーソナリティ賞ノミネート作品（作品／配信者）
『ゆとりは笑ってバズりたい』／ゆとりフリーター
『kemioの耳そうじクラブ』／Spotify
『マンガ760』／佐島とにわ
『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』／TBS RADIO
『シノブとナルミの毒舌アメリカンライフ』／Narumi Shikiya
『ゆとりは笑ってバズりたい』／ゆとりフリーター
『kemioの耳そうじクラブ』／Spotify
『マンガ760』／佐島とにわ
『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』／TBS RADIO
『シノブとナルミの毒舌アメリカンライフ』／Narumi Shikiya
■ベストエンタメ賞ノミネート作品（作品／配信者）
『営農とサブカル ジョン』／＠営農とサブカル
『ロバートpresents 聴くコント番組～秋山第一ビルヂング～』／Spotify
『令和版・夜のミステリーseason1』／AudioMovie（R）
『UK vs US: Fancy an English Battle？』／SPINEAR
『別冊アフター6ジャンクション』／Spotify
『営農とサブカル ジョン』／＠営農とサブカル
『ロバートpresents 聴くコント番組～秋山第一ビルヂング～』／Spotify
『令和版・夜のミステリーseason1』／AudioMovie（R）
『UK vs US: Fancy an English Battle？』／SPINEAR
『別冊アフター6ジャンクション』／Spotify
■ベストナレッジ賞ノミネート作品（作品／配信者）
『コクヨ野外学習センター コクヨ』／ワークスタイル研究所＋黒鳥社
『CULTIBASE Radio』／CULTIBASE
『NOTSCHOOL』／TOCINMASH
『Researchat.fm』／researchat
『Good News for Cities～都市に関する炉辺談話』／Good News for Cities
『コクヨ野外学習センター コクヨ』／ワークスタイル研究所＋黒鳥社
『CULTIBASE Radio』／CULTIBASE
『NOTSCHOOL』／TOCINMASH
『Researchat.fm』／researchat
『Good News for Cities～都市に関する炉辺談話』／Good News for Cities
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