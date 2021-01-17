福井市で民家火災、１人焼死

2021年1月17日 12時50分 (1月17日 12時52分更新)
炎を上げて燃える住宅＝１７日午前１０時２０分、福井市二の宮２で

炎を上げて燃える住宅＝１７日午前１０時２０分、福井市二の宮２で

  • 炎を上げて燃える住宅＝１７日午前１０時２０分、福井市二の宮２で
　１７日午前９時５０分ごろ、福井市二の宮二、泉春洋さん宅から出火し、同１１時半ごろ鎮火した。福井署によると、住宅は木造２階建てで、焼け跡から１人の焼死体が発見された。身元を調べている。

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