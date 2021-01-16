中日ドラフト１位指名投手の２軍キャンプスタートは？過去には大野雄大、福谷浩司ら
2021年1月16日 13時06分
中日のドラフト１位指名投手でキャンプを２軍でスタートするのは、１４年の鈴木翔太（聖隷クリストファー高、現・阪神育成）以来、高橋宏斗が７年ぶり。１位指名投手は１５年野村亮介（三菱日立パワーシステムズ横浜）、１６年小笠原慎之介（東海大相模高）、１７年柳裕也（明大）、１８年鈴木博志（ヤマハ）と高卒、大卒、社会人にかかわらず４年連続、１軍北谷でスタートしていた。
しかし、その前は、１０年の岡田俊哉（智弁和歌山高）、１１年の大野雄大（仏教大）、１３年の福谷浩司（慶大）が２軍読谷でキャンプイン。プロの水に慣れ、その後の飛躍につなげている。
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