瀬戸内7県を拠点に活動するアイドルグループ・STU48が15日、東京・武道館でコンサート『新春STU48コンサート2021~瀬戸内からGO TO 武道館~』を開催。アンコールには、3月13日に広島・サンプラザホールにて4周年記念コンサートを行うことが発表された。

サプライズで知らされたメンバーたちは「すごーい!」「やったー!」とステージ上で大喜び。また、「メンバー総出演」との情報も届くと、キャプテンの今村美月は「こうしてメンバー全員でお祝いできることがすごくうれしい!」と喜びを噛みしめながら「まだ有観客か無観客になるか分からないけど、私たちの気持ちを届けられるように、開催できることを願っています」。

瀧野由美子も「ここがゴールじゃなく、もっともっと上を目指してもいいのかな? これからも私たちと夢の続きを追いかけてください!」と力いっぱいに呼びかけ、駆けつけたファン4000人は温かい拍手で応えていた。

この日の武道館コンサートは、首都圏1都3県を対象とした緊急事態宣言を受け、政府の指針である「人数制限5000人及び収容率50%以内」の要件を満たした上で開催。約2時間のパフォーマンスで計22曲を披露し、6thシングル「独り言で語るくらいなら」(2月17日発売)が初披露された。

■『新春STU48コンサート2021~瀬戸内からGO TO 武道館~』のセットリスト

overture

M01.出航

M02.STU48 瀬戸内ver

M03.チームSTU推し

M04.思い出せる恋をしよう

M05.だらしない愛し方

M06.サングラスと打ち明け話

M07.その汗は嘘をつかない

M08.重力シンパシー

M09.Which is which

M10.海の色を知っているか

M11.好きになれただけで幸せだ~一杯の水

M12.恋は仮病中

M13.離れていても

M14.独り言で語るくらいなら

M15.暗闇

M16.大好きな人

M17.無謀な夢は覚めることがない

M18.瀬戸内の声

EN1.原点

EN2.ペダルと車輪と来た道と

EN3.夢力

EN4.奇跡という名のストーリー

