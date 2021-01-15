1/18付週間シングルランキング1位はPoppin’Partyの「Photograph」
2021年1月15日 17時00分 (1月15日 17時08分更新)
『BanG Dream!（バンドリ！）』に登場するバンド・Poppin’Party（ポッピンパーティ）の最新シングル「Photograph」が、初週1.0万枚を売り上げ、1月12日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。2020/1/20付での前作「イニシャル／夢を撃ち抜く瞬間に！」に続き、2作連続通算2作目の1位となった。
以降10位までのランキングはこちら。
1位： Photograph ／ Poppin’Party
2位： Step and a step ／ NiziU
3位： 最頂点Peaky&Peaky!! ／ Peaky P-key
4位： Nobody’s fault ／ 櫻坂46
5位： 炎 ／ LiSA
6位： クラクトリトルプライド ／ 夏川椎菜
7位： THE IDOLM@STER SideM NEW STAGE EPISODE:08 High×Joker(Smiles In Wonderland!) ／ High×Joker
8位： 最高の魔法 ／ AiRBLUE
9位： Non stop fallin’ love! ／ MooNs
10位： KISSIN’ MY LIPS/Stories ／ Snow Man
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。
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