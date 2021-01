Poppin’Party「Photograph」(ブシロードミュージック/1月6日発売) (C)BanG Dream! Project ©Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.

『BanG Dream!(バンドリ!)』に登場するバンド・Poppin’Party(ポッピンパーティ)の最新シングル「Photograph」が、初週1.0万枚を売り上げ、1月12日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。2020/1/20付での前作「イニシャル/夢を撃ち抜く瞬間に!」に続き、2作連続通算2作目の1位となった。

以降10位までのランキングはこちら。

1位: Photograph / Poppin’Party

2位: Step and a step / NiziU

3位: 最頂点Peaky&Peaky!! / Peaky P-key

4位: Nobody’s fault / 櫻坂46

5位: 炎 / LiSA

6位: クラクトリトルプライド / 夏川椎菜

7位: THE IDOLM@STER SideM NEW STAGE EPISODE:08 High×Joker(Smiles In Wonderland!) / High×Joker

8位: 最高の魔法 / AiRBLUE

9位: Non stop fallin’ love! / MooNs

10位: KISSIN’ MY LIPS/Stories / Snow Man

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。



【オリコンランキングご利用上のご注意】

オリコンランキング(売上枚数のデータ等、オリコンのあらゆるデータ、ランキング)の著作権その他の権利はオリコンに帰属しております。WEBサイト(PC、ブログ、携帯電話等)や電子メール、雑誌等の紙媒体等、いかなるメディアにおきましても、オリコンランキングを無断で掲載するといった行為は固く禁じております。

関連キーワード ランキング