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＜すいスイっと＞ ベルーガ
2021年1月17日 22時00分 (1月17日 22時00分更新)
北極海に生息するベルーガ。シロイルカともいいます。多彩な声色で鳴くので「海のカナリア」とも呼ばれます。名古屋港水族館の「ナナ」は、口や鼻から噴いた泡でリングも作れる芸達者です。 （田中康介撮影）
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