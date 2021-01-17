＜すいスイっと＞　ベルーガ

2021年1月17日 22時00分 (1月17日 22時00分更新)
　北極海に生息するベルーガ。シロイルカともいいます。多彩な声色で鳴くので「海のカナリア」とも呼ばれます。名古屋港水族館の「ナナ」は、口や鼻から噴いた泡でリングも作れる芸達者です。　（田中康介撮影）

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