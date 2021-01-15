「大変心苦しいお願いをしなければならない」。鈴木英敬知事は十四日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、県独自の緊急警戒宣言を発令した。感染者の急増で医療体制が逼迫（ひっぱく）しかねないとして、愛知県に近い三市で、酒類の提供や接待を伴う飲食店の営業時間短縮の要請に踏み切った。

生活や経済圏を共有する愛知、岐阜両県に加え、近隣の大阪や京都、兵庫の各府県では、政府の緊急事態宣言が再発令された。鈴木知事は「爆発的な感染拡大を食い止めるために協力いただきたい」と理解を求めた。

時短営業の要請対象は、桑名と四日市、鈴鹿の三市の居酒屋や焼き肉店、カラオケ、スナックなど。県によると、対象地域内に計約三千店舗ある。宅配やテークアウトの専門店、店内に飲食スペースのあるスーパーやコンビニは含まれない。

要請に応じた事業者には、一店舗あたり八十四万円の協力金を交付する。十八日から二月七日までの二十一日間全てで、午後九時〜午前五時の閉店に応じた場合に限り、複数店舗を経営する場合は店舗数分が交付対象となる。県は十五日から、専用相談窓口＝電０５９（２２４）２３３５＝を設ける。

一方、県民には二月七日まで、大人数や...