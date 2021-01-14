政府は十三日、新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象に七府県を追加した。先に出した首都圏を含めた経済規模は国内全体の約六割を占め、一〜三月期のマイナス成長は不可避。前回の緊急事態宣言時に続く景気の「二番底」が迫る中、失業や倒産・廃業の抑え込みが再び急務となってきた。

二兆三千億円の個人消費が消失、失業者が三十七万三千人増加−。元日銀審議委員で、野村総合研究所の木内登英氏は、緊急事態宣言の対象が十一都府県に広がった経済的打撃をこう試算した。

首都圏四都県は国内総生産（ＧＤＰ）の３３・２％を占める。大阪など関西三府県は１２・９％、愛知・岐阜県は８・６％。三大都市圏で半分を超え、栃木県と福岡県を加えると約六割となる。

日本経済研究センターが十三日公表した民間エコノミストの一〜三月期の成長率予想は平均でマイナス０・９９％。一カ月前は１・３１％のプラス成長を見込んでいた。

ただ今回予想の回答期間は昨年十二月下旬〜今年一月七日。緊急事態宣言の影響が完全に織り込まれておらず、対象地域の拡大でマイナス幅が広がるのは必至だ。全国的には政府の観光支援事業「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」の一時停止...