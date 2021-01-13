サブノジュニア

NARは13日、2020年に地方競馬で活躍した人馬などを顕彰する「NARグランプリ2020」の表彰馬、表彰者を発表した。年度代表馬にはJBCスプリントを制したサブノジュニアが受賞。4歳以上最優秀牡馬、最優秀短距離馬と合わせ三冠に輝いた。同馬を管理する堀師は「最初から素質のある馬で、故障もありましたが時間をかけて徐々に育ててきたことが、この活躍につながったと思います。これまで我慢した分、年度代表馬のタイトルには感無量です」とコメント。なお、表彰式典は社会情勢を鑑みて中止となる。

【表彰馬】

▼年度代表馬、4歳以上最優秀牡馬、最優秀短距離馬＝サブノジュニア（大井）▼2歳最優秀牡馬＝アランバローズ（船橋）▼2歳最優秀牝馬＝ソロユニット（北海道）▼3歳最優秀牡馬＝エメリミット（船橋）▼3歳最優秀牝馬＝アクアリーブル（船橋）▼4歳以上最優秀牝馬＝サルサディオーネ（大井）▼ばんえい最優秀馬＝オレノココロ▼最優秀ターフ馬＝該当馬なし▼ダートグレード競走特別賞馬＝クリソベリル（JRA）▼特別表彰馬＝該当馬なし

【表彰者】

▼最優秀勝利回数調教師賞＝角田輝也（愛知）▼最優秀賞金収得調教師賞＝小久保智（浦和）▼最優秀勝率調教師賞＝川西毅（愛知）▼殊勲調教師賞＝堀千亜樹（大井）▼最優秀勝利回数騎手賞＝森泰斗（船橋）▼最優秀賞金収得騎手賞＝森泰斗（船橋）▼最優秀勝率騎手賞＝赤岡修次（高知）▼殊勲騎手賞＝矢野貴之（大井）▼優秀新人騎手賞＝小野楓馬（北海道）▼優秀女性騎手賞＝宮下瞳（愛知）▼ベストフェアプレー賞＝高松亮（岩手）▼特別賞＝森泰斗（船橋）、的場文男（大井）、宮下瞳（愛知）、下原理（兵庫）