配信ライブ『King & Prince CONCERT TOUR 2020 〜L&〜』の映像商品化が決定したKing & Prince

人気グループ・King & Princeが昨年10月に実施した自身初の配信ライブのBlu-ray/DVD『King & Prince CONCERT TOUR 2020 ~L&~』が、2月24日に発売されることが決定した。

昨年10月9日~11日に行われた同ライブは、有観客ライブ同様に豪華なステージセットが組まれ、無観客ならではの演出やメンバーの想いがぎっしりと詰まった全28曲入り。

特典映像として、初回盤にはメンバーが配信ライブを振り返る「King & Prince CONCERT TOUR 2020 ~L&~ After Party」を収録。通常盤には「Freak out」ソロアングル映像と、「Bounce」ダンスショット映像が盛り込まれている。

■Blu-ray/DVD『King & Prince CONCERT TOUR 2020 ~L&~』

▽ライブ本編(初回限定盤・通常盤共通)

・ゴールデンアワー

・Love Paradox

・シンデレラガール

・We are King & Prince!

・Super Duper Crazy

・&LOVE

・Break Away

・Naughty Girl

・Funk it up

・生活(仮)

・Amazing Romance

・Key of Heart

・koi-wazurai

・今君に伝えたいこと

・Bounce

・ナミウテココロ

・Freak out ※コント

・ORESEN

・Full Time Lover

・宙(SORA)

・No Limit Tonight

・YOU, WANTED! / FEEL LIKE GOLD

・Mazy Night

・Focus

・Laugh &...

・君がいる世界

・King & Prince, Queen & Princess

▽特典映像

【初回限定盤】

・King & Prince CONCERT TOUR 2020 ~L&~ After Party

【通常盤】

・「Freak out」ソロアングル映像

・「Bounce」ダンスショット映像

