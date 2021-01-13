ウィリー・オリー氏＝２０１８年１月、米ボストン（ＡＰ＝共同）
関連キーワード
ラグビーＴＬ下部、コロナで中止 中国電力―豊田自動織機戦
関東ラグビー協会は１３日、トップリーグ（ＴＬ）下部のトップチャレンジリーグで１７日の開幕日に行われる...
01月13日
ウィザーズ、１４日ジャズ戦延期 八村塁らがコロナ防止規定の対象
【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールＮＢＡは１２日、八村塁の所属するウィザーズが１３日（日本時...
安藤麻は２６位、Ｗ杯女子回転 第５戦、米のシフリンがＶ
【ベルリン共同】アルペンスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は１２日、オーストリアのフラッハウで女子回転第...
岩隈氏がマリナーズ特命コーチ 投手指導、スカウト支援も
【シアトル共同】米大リーグ、マリナーズは１２日、球団ＯＢの元投手で昨季限りで現役引退した岩隈久志氏（...
スノボＷ杯、三木つばき１４位 竹内智香は３３位で決勝進めず
スノーボードのワールドカップ（Ｗ杯）は１２日、オーストリアのバートガシュタインでパラレル回転が行われ...
柔道、女子７０キロで大野が優勝 マスターズ大会第２日
柔道の世界ランキング上位者で争うマスターズ大会第２日は１２日、ドーハで男女各２階級が行われ、女子７０...