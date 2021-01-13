北米プロアイスホッケーＮＨＬのブルーインズは１２日、リーグ史上初の黒人選手ウィリー・オリー氏（８５）の背番号２２を永久欠番にすると発表した。同氏は１９５８年１月にデビュー。同チームで通算２季プレー。その他のリーグでもプレーし７９年まで現役を続けた。２０１８年にアイスホッケー殿堂入りしている。（共同）

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