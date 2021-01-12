吉川貴盛元農相

吉川貴盛元農相（７０）の現金受領事件で、東京地検特捜部が農相在任中に受け取った計５００万円について、収賄罪で在宅起訴する方向で詰めの捜査を進めていることが１２日、関係者への取材で分かった。

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