吉川元農相を在宅起訴へ　現金受領事件で東京地検特捜部

2021年1月12日 12時39分 (1月12日 13時00分更新) 会員限定
　吉川貴盛元農相

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　吉川貴盛元農相（７０）の現金受領事件で、東京地検特捜部が農相在任中に受け取った計５００万円について、収賄罪で在宅起訴する方向で詰めの捜査を進めていることが１２日、関係者への取材で分かった。

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