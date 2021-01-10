緊急事態に準じた対策にも支援　政府、首都圏と同様で調整

2021年1月10日 16時16分 (1月10日 16時31分更新) 会員限定
　菅義偉首相は、大阪府などが飲食店の営業時間短縮要請といった緊急事態宣言に準じた対策を行った場合、首都圏と同様の支援策を行う方向で調整に入った。政府関係者が１０日、明らかにした。

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