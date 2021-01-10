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衆院解散はコロナ優先強調 首相「時期は数カ所ある」
菅義偉首相は１０日のＮＨＫ番組で、衆院解散の時期を問われ「まずは新型コロナウイルス問題に全力を挙げて...
01月10日
左藤恵元法相が死去 在任中に死刑執行拒否
第２次海部改造内閣で法相を務め、死刑執行を拒否した左藤恵（さとう・めぐむ）氏が９日午前１時１２分、慢...
首相、関西緊急宣言「状況見る」 ３府県への再発令巡り
菅義偉首相は１０日のＮＨＫ番組で、京都、大阪、兵庫３府県の知事が政府に要請した新型コロナ緊急事態宣言...
関西緊急事態宣言、即断せず 政府、３府県正式要請に
新型コロナウイルスの感染急拡大が続く京都、大阪、兵庫３府県の知事は９日、西村康稔経済再生担当相とオン...
01月09日
首都圏以外の緊急事態宣言迅速に 全国知事会、早期の法改正を要望
全国知事会は９日、新型コロナウイルス対策本部の会合をオンラインで開き、国への緊急提言案を大筋で了承し...
関西３知事、緊急宣言要請で合意 医療提供の逼迫など踏まえ
京都、大阪、兵庫３府県の知事は９日、新型コロナウイルス感染症の対応を巡ってオンライン会談し、医療提供...