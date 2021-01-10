『The Covers』2週連続ラブソング・セレクション、セットリスト
2021年1月10日 10時00分 (1月10日 12時05分更新)
NHK・BSプレミアムの音楽番組『The Covers』。2021年のスタートは、番組スタートから7年間で披露された、珠玉のラブソング・カバーを、10日と17日の2週連続で放送する（両日とも後10：50～11：19）。
10日放送の「パート1」は、亀梨和也、JUJU、徳永英明、鈴木雅之など、冬に聴きたい王道ラブソングの ヒットナンバーを。17日放送の「パート2」では、エレファントカシマシ、吉井和哉、銀杏BOYZ、グループ魂、向井秀徳など、エモいラインナップによる「愛の歌」を届ける。
■The Covers ラブソング・セレクション パート1
♪鈴木雅之 「君は薔薇より美しい」（布施 明/1979） 詞：門谷憲二 曲：ミッキー吉野
♪JUJU 「ラブ・ストーリーは突然に」（小田和正/1991）詞・曲：小田和正
♪平原綾香 「恋」（星野源/2016）詞・曲：星野源
♪スキマスイッチ 「あなたに会えてよかった」（小泉今日子/1991）詞：小泉今日子 曲：小林武史
♪ゴスペラーズ 「愛は勝つ」（KAN/1990）詞・曲：KAN
♪徳永英明 「レイニー ブルー」（德永英明/1986）詞：大木 誠 曲：德永英明
♪一青 窈 「つぐない」（テレサ・テン/1984）詞：荒木とよひさ 曲：三木たかし
♪郷ひろみ 「ルビーの指環」（寺尾聰/1981）詞：松本 隆 曲：寺尾聰
♪原田知世 「キャンディ」（原田真二/1977）詞：松本 隆 曲：原田真二
♪亀梨和也 「最愛」（KOH+/2008）詞・曲：福山雅治
♪柴咲コウ 「アイ」（秦 基博/2010）詞・曲：秦 基博
♪ORIGINAL LOVE×横山剣 「接吻」（1993/ORIGINAL LOVE）詞・曲：田島貴男
♪JUJU 「ラブ・ストーリーは突然に」（小田和正/1991）詞・曲：小田和正
♪平原綾香 「恋」（星野源/2016）詞・曲：星野源
♪スキマスイッチ 「あなたに会えてよかった」（小泉今日子/1991）詞：小泉今日子 曲：小林武史
♪ゴスペラーズ 「愛は勝つ」（KAN/1990）詞・曲：KAN
♪徳永英明 「レイニー ブルー」（德永英明/1986）詞：大木 誠 曲：德永英明
♪一青 窈 「つぐない」（テレサ・テン/1984）詞：荒木とよひさ 曲：三木たかし
♪郷ひろみ 「ルビーの指環」（寺尾聰/1981）詞：松本 隆 曲：寺尾聰
♪原田知世 「キャンディ」（原田真二/1977）詞：松本 隆 曲：原田真二
♪亀梨和也 「最愛」（KOH+/2008）詞・曲：福山雅治
♪柴咲コウ 「アイ」（秦 基博/2010）詞・曲：秦 基博
♪ORIGINAL LOVE×横山剣 「接吻」（1993/ORIGINAL LOVE）詞・曲：田島貴男
■The Covers ラブソング・セレクション パート2
♪吉井和哉 「サムライ」（沢田研二/1978）詞：阿久 悠 曲：大野克夫
♪エレファントカシマシ 「さよならの向う側」（山口百恵/1980）詞：阿木燿子 曲：宇崎竜童
♪田島貴男 「あんたのバラード」（世良公則＆ツイスト/1977）詞・曲：世良公則
♪東京スカパラダイスオーケストラ×奥田民生 「美しく燃える森」（2002）詞：谷中敦 曲：川上つよし
♪銀杏BOYZ（峯田和伸） 「MajiでKoiする5秒前」（広末涼子/1997）詞・曲：竹内まりや
♪グループ魂 「哀しくてジェラシー」（チェッカーズ/1984）詞：売野雅勇 曲：芹澤廣明
♪向井秀徳 「CHE.R.RY」（YUI/2007）詞・曲：YUI
♪鈴木雅之 「歌うたいのバラッド」（斉藤和義/1997） 詞・曲：斉藤和義
♪中島美嘉 「メロディー」（玉置浩二/1996）詞・曲：玉置浩二
♪高橋優 「桃色吐息」（高橋真梨子/1984）詞：康珍化 曲：佐藤隆
♪斉藤由貴 「AXIA～かなしいことり～」（1985）詞・曲：銀色夏生
♪北大路欣也 「好きにならずにいられない」（エルヴィス・プレスリー/1961）
詞・曲：PERETTI/CREATORE/WEISS
♪エレファントカシマシ 「さよならの向う側」（山口百恵/1980）詞：阿木燿子 曲：宇崎竜童
♪田島貴男 「あんたのバラード」（世良公則＆ツイスト/1977）詞・曲：世良公則
♪東京スカパラダイスオーケストラ×奥田民生 「美しく燃える森」（2002）詞：谷中敦 曲：川上つよし
♪銀杏BOYZ（峯田和伸） 「MajiでKoiする5秒前」（広末涼子/1997）詞・曲：竹内まりや
♪グループ魂 「哀しくてジェラシー」（チェッカーズ/1984）詞：売野雅勇 曲：芹澤廣明
♪向井秀徳 「CHE.R.RY」（YUI/2007）詞・曲：YUI
♪鈴木雅之 「歌うたいのバラッド」（斉藤和義/1997） 詞・曲：斉藤和義
♪中島美嘉 「メロディー」（玉置浩二/1996）詞・曲：玉置浩二
♪高橋優 「桃色吐息」（高橋真梨子/1984）詞：康珍化 曲：佐藤隆
♪斉藤由貴 「AXIA～かなしいことり～」（1985）詞・曲：銀色夏生
♪北大路欣也 「好きにならずにいられない」（エルヴィス・プレスリー/1961）
詞・曲：PERETTI/CREATORE/WEISS
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