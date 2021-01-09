【ラグビー】早大連覇か天理大初Vか　スタメン発表　早大ルーキー伊藤はリザーブ　大学選手権11日キックオフ

2021年1月9日 13時49分

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天理大のフィフィタ（右）と早大リザーブの伊藤大祐

天理大のフィフィタ（右）と早大リザーブの伊藤大祐

  • 天理大のフィフィタ（右）と早大リザーブの伊藤大祐
　　ラグビー大学選手権（11日午後1時15分、国立競技場）で対戦する早大と天理大のスタメンが9日、発表された。早大は連覇、天理大は初優勝を目指す。両校とも準決勝から1人ずつメンバーを入れ替え、早大は1年の伊藤大祐（桐蔭学園）はリザーブに回った。
　緊急事態宣言でイベントは最大5000人かつ収容率50％以下に制限されるが、政府見解を受け、販売ずみの約1万7000枚は入場可能となる。試合はタイムキーパー制で実施され、ビデオ判定のTMO（テレビジョンマッチオフィシャル）が採用され、同点の場合は両校優勝となる。
　スタメンは次の通り。
【早大】
1　久保優（4年・筑紫）
2　宮武海人（3年・早大学院）
3　小林賢太（3年・東福岡）
4　大崎哲徳（3年・国学院久我山）
5　下川甲嗣（4年・修猷館）
6　相良昌彦（2年・早稲田実）
7　村田陣悟（1年・京都成章）
8　丸尾崇真（4年・早稲田実）
9　小西泰聖（2年・桐蔭学園）
10　吉村紘（2年・東福岡）
11　古賀由教（4年・東福岡）
12　平井亮佑（4年・修猷館）
13　長田智希（3年・東海大仰星）
14　槇瑛人（2年・国学院久我山）
15　河瀬諒介（3年・東海大仰星）
【天理大】
1　谷口祐一郎（4年・東海大仰星）
2　佐藤康（3年・天理）
3　小鍛冶悠太（4年・大産大付）
4　アシベリ・モアラ（3年・日本航空石川）
5　中鹿駿（4年・光泉）
6　服部航大（3年・天理）
7　松岡大和（4年・甲南）
8　山村勝悟（2年・天理）
9　藤原忍（4年・日本航空石川）
10　松永拓朗（4年・大産大付）
11　マナセ・ハビリ（1年・高知中央）
12　市川敬太（4年・、日新）
13　シオサイア・フィフィタ（4年・日本航空石川）
14　土橋源之助（4年・光泉）
15　江本洸志（3年・日本航空石）

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