【ラグビー】早大連覇か天理大初Vか スタメン発表 早大ルーキー伊藤はリザーブ 大学選手権11日キックオフ
2021年1月9日 13時49分
ラグビー大学選手権（11日午後1時15分、国立競技場）で対戦する早大と天理大のスタメンが9日、発表された。早大は連覇、天理大は初優勝を目指す。両校とも準決勝から1人ずつメンバーを入れ替え、早大は1年の伊藤大祐（桐蔭学園）はリザーブに回った。
緊急事態宣言でイベントは最大5000人かつ収容率50％以下に制限されるが、政府見解を受け、販売ずみの約1万7000枚は入場可能となる。試合はタイムキーパー制で実施され、ビデオ判定のTMO（テレビジョンマッチオフィシャル）が採用され、同点の場合は両校優勝となる。
スタメンは次の通り。
【早大】
1 久保優（4年・筑紫）
2 宮武海人（3年・早大学院）
3 小林賢太（3年・東福岡）
4 大崎哲徳（3年・国学院久我山）
5 下川甲嗣（4年・修猷館）
6 相良昌彦（2年・早稲田実）
7 村田陣悟（1年・京都成章）
8 丸尾崇真（4年・早稲田実）
9 小西泰聖（2年・桐蔭学園）
10 吉村紘（2年・東福岡）
11 古賀由教（4年・東福岡）
12 平井亮佑（4年・修猷館）
13 長田智希（3年・東海大仰星）
14 槇瑛人（2年・国学院久我山）
15 河瀬諒介（3年・東海大仰星）
【天理大】
1 谷口祐一郎（4年・東海大仰星）
2 佐藤康（3年・天理）
3 小鍛冶悠太（4年・大産大付）
4 アシベリ・モアラ（3年・日本航空石川）
5 中鹿駿（4年・光泉）
6 服部航大（3年・天理）
7 松岡大和（4年・甲南）
8 山村勝悟（2年・天理）
9 藤原忍（4年・日本航空石川）
10 松永拓朗（4年・大産大付）
11 マナセ・ハビリ（1年・高知中央）
12 市川敬太（4年・、日新）
13 シオサイア・フィフィタ（4年・日本航空石川）
14 土橋源之助（4年・光泉）
15 江本洸志（3年・日本航空石）
PR情報