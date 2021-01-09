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家路急ぐ「花金」 発令翌日の首都圏
緊急事態が首都圏１都３県に宣言されてから一夜明けた８日、人々は先行きへの不安を抱えながら新たな１日を...
01月09日
中部、この冬一番の冷え込み 大雪警戒続く
非常に強い寒気の影響で八日、中部地方はこの冬一番の冷え込みとなった。福井県内は大雪となり、同日午後六...
＜罪人の肖像＞ 第１部「使い捨て」 （６）捨て駒
上下スエットの山本貴司（仮名）は、取材の約束の時刻に東京都内の飲食店に現れた。袖をまくり上げた筋肉質...
「錦三 いよいよ死ぬのか」 愛知県が宣言要請へ、時短拒否の公表に賛否
新型コロナウイルスの拡大が止まらない。感染者が二日連続で四百人を超えた愛知県は八日、国への緊急事態宣...
贈賄企業入札、元教授が仕様書で援護 三重大病院汚職、「露骨」指摘で修正
三重大病院の医療機器納入を巡る汚職事件で、第三者供賄容疑で逮捕された臨床麻酔部元教授の亀井政孝容疑者...
ＳＮＳで殺人共謀か 愛知・岩倉の男ら２人逮捕、宮城の夫婦殺傷疑い
宮城県柴田町の住宅で昨年九月、住人の毛利哲雄さん（７４）が殺害され妻（７０）も負傷した事件で、県警は...