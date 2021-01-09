中部日本スキー大会が中止に　コロナ感染拡大受け

2021年1月9日 05時00分 (1月9日 05時01分更新) 会員限定
　三十、三十一両日に石川県白山市の白峰スキー競技場で予定していた「常陸宮賜杯第七十一回中部日本スキー大会」（中日新聞社など主催）は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて中止となった。問い合わせは、大会事務局＝０７６（２７４）９５７４（平日の午前九時から午後五時まで）＝へ。

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