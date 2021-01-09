新型コロナウイルスの感染拡大を受け、首都圏からの帰省を含む正月三が日の県外から県内への人の流れが、前年に比べて四割近く減っていたことが、県のまとめで分かった。例年は初詣客で混雑する神社や寺を訪れた人も、多賀大社（多賀町）で六割減った。県は「初詣の分散化に向けた呼び掛けの効果」と見ている。一方で、一部の商業施設や駅では微増や平年並みで、正月休みの人たちが遠出を控えた傾向が表れた。 （芳賀美幸）

県は、携帯電話の位置情報で滞在人数を推計するＮＴＴドコモのサービス「モバイル空間統計」を使用し、県境をまたいだ移動人口と、県内の寺社や商業施設、駅など五十六地点の混雑状況を分析した。

県外から県内に入った人は３８％減。東京、神奈川、千葉、埼玉の一都三県からは５３〜５８％も減り、愛知県からは４０％、大阪府からは３０％減った。一方で、県内から県外へ出た人は４３％減少。一都三県への移動は６６％減った。

神社や寺への訪問者で減少幅が大きかったのは、多賀大社に次いで近江神宮（大津市）が２８％減、日牟礼八幡宮（近江八幡市）が１９％減と続いた。元日の時間帯別では、昨年は寺社への訪問者が最も集中した午後二時前後...

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