三四郎・小宮浩信、新型コロナウイルス感染 相方・相田周二は陰性
2021年1月8日 18時47分 (1月8日 20時06分更新)
お笑いコンビ・三四郎の小宮浩信（37）が、新型コロナウイルスに感染したことを8日、所属するマセキ芸能社が公式サイトで発表した。相方の相田周二（37）もPCR検査を実施したところ、陰性だった。
サイトでは「当社所属の 三四郎 小宮浩信(37歳）が新型コロナウイルスに感染していることが本日1月8日（金）に判明いたしました。このたび、正月休み期間中に、担当マネージャーが陽性になった為、無症状ではありましたが、念のためPCR検査を受けたところ、陽性との結果でした」と報告。
平熱で無症状だが、現在は自宅待機中。なお「検査前は、正月休み期間中で、三四郎として仕事はしておりませんでした」としている。
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