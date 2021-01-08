県内の新型コロナウイルス感染者は七日、新たに七十九人が確認された。六日の五十人を大幅に上回り、一日の感染者発表数では三日連続で過去最多を更新した。対応可能な病床使用率が五割近くに達し、医療体制は危機的状況に直面しているが、専門家は感染者がさらに増え続ける可能性を指摘する。 （我那覇圭、城石愛麻、安永陽祐）

県と長野市によると、新規感染者の内訳は小諸市十九人、松本市十八人、佐久市と長野市が各七人、安曇野市五人、上田市四人、岡谷市三人、東御市、諏訪市、軽井沢町、白馬村が各二人、茅野市、千曲市、須坂市、御代田町、佐久穂町、南箕輪村が各一人。県内に滞在していた群馬県の居住者も二人含まれている。県内の累計感染者数は千四百三十三人（死者十八人）になった。

新規感染者七十九人のうち、重症者は一人で、ほかの感染者は中等症や軽症という。半数以上の四十三人の感染経路が特定されていないが、県は年末年始の移動の増加のほか、小諸市を含む佐久圏域では会食が感染者急増の要因になったとみている。

集団感染が発生した松本市の相沢病院では職員二人の感染が新たに確認され、感染者数は計十一人に。長野市の医療機関でも患者三人...