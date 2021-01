嵐『This is 嵐』(ジェイ・ストーム/2020年11月3日発売)

昨年2020年を以て活動を休止した嵐のアルバム『This is 嵐』が、週間1.2万枚を売り上げ、1月6日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、初登場1位となった11/16付同ランキング以来8週ぶりの1位返り咲きを記録。1位返り咲きは、前作『5×20 All the BEST!! 1999-2019』が、2019/7/29付、9/2付で2度にわたり獲得したのに続き自身3度目、作品数では2作連続となった。

1位: This is 嵐 / 嵐

2位: LoveLive! Sunshine!! Kurosawa Dia First Solo Concert Album ~WHITE FIRST LOVE~ / 黒澤ダイヤ(小宮有紗)from Aqours

3位: SOUNDTRACKS / Mr.Children

4位: 廻廻奇譚/蒼のワルツ / Eve

5位: STRAY SHEEP / 米津玄師

6位: ROMANCE / 宮本浩次

7位: O album / KinKi Kids

8位: BE[Deluxe Edition] / BTS

9位: ミリオンデイズ~あの日のわたしと、歌え。~ mixed by DJ和 / DJ和

10位: E-girls / E-girls

