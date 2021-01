NiziU「Step and a step」(ソニー・ミュージックエンタテインメント/2020年12月2日発売)

9人組グローバル・ガールズグループ ・NiziU(ニジュー)のデビューシングル「Step and a step」が、週間1.2万枚を売り上げ、1月6日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得。累積売上は39.2万枚となった。

以降10位までのランキングはこちら。

1位: Step and a step / NiziU

2位: RISING SUN TO THE WORLD(RED PHOENIX/RISING SOUL/WAY TO THE GLORY) / EXILE TRIBE

3位: 炎 / LiSA

4位: Nobody’s fault / 櫻坂46

5位: I promise / King & Prince

6位: かんべんナ / 福田こうへい

7位: ビューティフル/チンチャうまっか/カナリヤ / NEWS

8位: KISSIN’ MY LIPS/Stories / Snow Man

9位: 紅蓮華 / LiSA

10位: 青春“サブリミナル” / =LOVE

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。



【オリコンランキングご利用上のご注意】

オリコンランキング(売上枚数のデータ等、オリコンのあらゆるデータ、ランキング)の著作権その他の権利はオリコンに帰属しております。WEBサイト(PC、ブログ、携帯電話等)や電子メール、雑誌等の紙媒体等、いかなるメディアにおきましても、オリコンランキングを無断で掲載するといった行為は固く禁じております。

